Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından sanayinin hızla yeniden yükselmesini sağlayacaklarını söyledi.

Kacır, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2002 öncesinde hemen her alanda istikrarsızlık ve imkansızlığın pençesinde sıkışmış bir Türkiye gerçeği olduğunu söyledi.

Vesayetin gölgesinde, ayağına pranga vurulmuş ülkenin kabiliyetlerinin "devri devran böyle" denilerek uzunca yıllar heba edildiğini belirten Bakan Kacır, milletin, 23 yıl önce zincirlerini kırarak talihinin ve tarihinin istikametini değiştirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, vizyonu ve kararlılığıyla, AK Parti iktidarları olarak milletin sesine ses olduklarını ve kalkınma destanı yazdıklarını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki sanayi katma değerini yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselttik. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa'da liderliğe taşıdık. Askeri İHA üretiminde dünya birincisi olduk. Bayraktar'la, ANKA'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızılelma'yla Türk milletinin mührünü gökyüzüne vurduk. MİLGEM projeleriyle, TCG Anadolu'yla Mavi Vatan'da gücümüzü tahkim ettik. Füzelerimizden 'Karadeniz'in balıkları rahatsız oluyor.' diyenler olsa da aldırış etmeyin. Esas rahatsız olanlar varsa, bilin ki yeryüzünde adaleti çiğneyenlerdir. SOM, Çakıl, Atmaca ve Tayfun füzeleriyle, dahası da gelecek. 2 bin kilometre menzilli füze programımızı başarıya eriştireceğiz. Korkut, Hisar ve Siper'le semalarımızı kat kat koruyacağız. İMECE, Türksat uydularımız, uzaydaki güç unsurlarımız. Allah'ın izniyle hiç kimsenin Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi aklının ucundan bile geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine adım adım geliyoruz. Bunlar kolay işler değil. Ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideriniz varsa bu işler olur. Ancak inanmış pırıl pırıl genç beyinleriniz, mühendisleriniz varsa bu işler olur. Milli savunma sanayimizden aldığımız güçle, Türkiye bugün sahada izi, masada sözü olan bir ülkedir."

Türkiye'nin başkalarının "Biz ne dersek onu yapar" dediği bir ülke olmadığına işaret eden Kacır, aksine Türkiye bugün "Acaba ne der, ne derse onu yapar" denilen ülke olduğunu vurguladı.

"Depremden etkilenen sanayi işletmeleri için finansman desteği sağladık"

Bakan Kacır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada Türk'ün, Arap'ın ve Kürt'ün barış, huzur ve selamet içinde yaşamasının en büyük teminatı olduğunu belirterek, "İşte Türk milleti, şimdi bu inançla hedefe kilitlenmiştir. Hedef 'Türkiye Yüzyılı'dır. Hedef 'Kızılelma'dır. Tabii muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunu tüm şehirlerimiz ile birlikte yürümek olmazsa olmazımızdır. Bu doğrultuda yatırımın, istihdamın, üretimin rotasını, adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde belirledik." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu aktaran Kacır, 3 yıl önce yaşanılan deprem felaketinin sızısını ilk günkü gibi hissettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, depremin ilk anından itibaren yaraları hızlıca sarmak amacıyla tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Kacır, "Başlattığımız yeniden ihya ve inşa seferberliğinin sonuçlarının en somut biçimde görüldüğü şehirlerimiz arasına dahil ettik. Sanayicilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda depremden sonra 2 bin 84 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan ettik. Depremden etkilenen sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 6,1 milyar lira finansman desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Kacır, yeniden ihya ve inşa sürecinde KOBİ'lere öncelik verdiklerini belirterek, depremde iş yerleri hasar gören ve zor şartlara rağmen faaliyetlerini sürdüren KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarına yönelik KOSGEB Acil Destek Kredi Programı kapsamında 2 bin 120 KOBİ'ye 1,9 milyar lira kredi imkanı sağladıklarını ifade etti.

KOSGEB Afet Dönemi İşletme Desteği kapsamında Kahramanmaraş'ta 873 işletmeye 166 milyon lira destek sağlandığını kaydeden Kacır, deprem sonrası yatırımların kesintisiz sürmesi için kentin Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edildiğini, program kapsamında 643 yatırıma teşvik belgesi verildiğini ve bu yatırımlarla 135 milyar liralık yatırım ile 26 bin 600 kişilik istihdamın önünün açıldığını ifade etti.

Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ı daha fazla yatırım, istihdam ve üretimle buluşturacak adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Kahramanmaraş'ta kurduğumuz iki deneme teknoloji atölyesinde ortaokul ve lise öğrencilerimiz Geleceğin Teknoloji Yıldızları programında Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Milli Teknoloji Atölyesi'yle de gençlerimizin hayallerini gerçeğe, fikirlerini projeye dönüştüreceği bir merkezi üniversitemize kazandırmış olacağız. Bunlar bizim için çok kıymetli. Çünkü az önce kıymetli bakanımız da ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde çok önemli bir temel atma töreni gerçekleşecek. ANKA'nın, Aksungur'un, Hürkuş'un, Hürjet'in, Atak'ın, Gökbey'in, KAAN'ın yapım sürecini gerçekleştiren iftihar kaynağımız, milli gururumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramanmaraş'taki tesislerinin temellerini atacaktır. Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları inşallah milli teknoloji hamlesinin de öncüleri olacak. Kahramanmaraş'ı daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle buluşturacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Bakınız sadece bugün ilimizde açılışını gerçekleştireceğimiz 18 projenin toplam büyüklüğü 6,4 milyar lira."

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hep birlikte seferber olduklarını ve dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlikle 3 yıl dolmadan 455 bin deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettiklerini dile getirdi.