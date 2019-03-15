Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bin Yıldır İslam Yurdu Olan Bu Topraklarda Bizi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bin Yıldır İslam Yurdu Olan Bu Topraklarda Bizi...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız, bunların gözünde kilit taşıdır. Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:37 Kaynak: AA

Türkiye, Mustafa Varank, Güncel
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