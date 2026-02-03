Sanayiciler 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi - Son Dakika
Ekonomi

Sanayiciler 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi

03.02.2026 11:23
Sanayiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan imalat sanayisine yönelik 100 milyar liralık finansman paketinin üretimin sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Sanayi sektörü temsilcileri, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan imalat sanayisine yönelik yeni finansman paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, işletmelerin karşı karşıya olduğu sorunların başında finansmana erişim geldiğine işaret ederek, "Küresel ölçekte sıkılaşan finansal koşullar ve artan maliyetler, sanayi işletmeleri üzerindeki finansal baskıyı artırmaya devam ediyor. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık olan 100 milyar lira büyüklüğündeki uygun koşullu finansman paketi, son derece yerinde ve kıymetli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Paketin, üretimin sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Kütükcü, paketle 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulmasının, sanayicilere önemli rahatlama sağlayacağını söyledi.

Kütükcü, sanayinin, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğuna işaret ederek, "Sanayiye yönelik her destek son derece kıymetli. Sanayimizde üretimin, ihracatın ve istihdamın devamı için verilen her desteği değerli buluyor, bu önemli finansman paketi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

"Finansman, emeği ve üretimi merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koyuyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, imalat sanayisindeki işletmelere yönelik işletme başına 50 milyon liraya kadar limitli bu finansman destek paketini çok değerli bulduklarını söyledi.

Önceki yıllarda, hem piyasa daralması hem de maliyet baskıları altında sanayicinin zor bir sınav verdiğini aktaran Ardıç, "Birçok işletmemiz, karlılığı bir kenara bırakıp üretimi aksatmamak ve çalışanını korumak için ayakta kalmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, 2026'da da aynı sorumlulukla hareket ettiklerini ancak yüksek kredi faizleri ve kısıtlı kredi limitlerinin, başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini sınırladığını bildirdi.

Bu nedenle tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğündeki uygun koşullu finansman paketinin, doğru zamanda, doğru hedefe yönelen kıymetli bir adım olduğuna dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Bu uygun finansman imkanıyla üreticilerimiz nefes alacak, üretim ve istihdamda sürekliliği sağlayacaktır. Ayrıca piyasa şartlarının altında maliyetle sunulacak finansman, emeği ve üretimi merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Sanayicimizin üzerindeki finansman yükünü önemli ölçüde hafifletecek bu değerli adım için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ekonomi yönetimimize ve tüm bürokratlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni finansman paketinin sanayimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

