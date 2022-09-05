Otomobil fiyatları bir kez daha artıyor! - Son Dakika
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Otomobil fiyatları bir kez daha artıyor!

05.09.2022 15:59
Otomobil fiyatları bir kez daha artıyor!

Sanayide kullanılan elektriğe ve doğal gaza yapılan yüzde 50'ye varan zamların ardından otomobil fiyatlarının artması bekleniyor.

Yaşanan pandemi ve neden olduğu tedarik sıkıntılarının yanı sıra enflasyonla birlikte birçok sektör sıkıntılarla boğuşuyor. Son olarak EPDK'nın sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50.8, BOTAŞ'ın ise sanayide tüketilen doğal gaza yüzde 49.5 zam yapmasının ardından üretici yeni bir sıkıntıyla daha karşı karşıya kaldı.

Yapılan enerji zammı otomobil fiyatlarını olumsuz etkileyecek

Dünya Gazetesi'nin yaptığı habere göre yapılan son zamlarla birlikte otomobil üretiminde enerji maliyeti yüzde 15'e kadar çıkmış durumda. Yetkililer yaşanan maliyet artışının birkaç ay içerisinde otomobil fiyatlarına yansıyacağını ifade ediliyor. Bu durum aynı zamanda ihracatı da olumsuz etkileyecek.

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Geçtiğimiz yıl tüm üretim kalemleri arasında yüzde 5'lik orana sahip olan enerji maliyeti, bu yılın başlarında yapılan zamlarla birlikte yüzde 10'a yükselmişti. Yapılan yüzde 50'ye varan zamlarla birlikte ise otomotiv endüstrisinde enerji maliyetleri yüzde 15'e ulaşmış durumda.

Otomobil fiyatları bir kez daha artıyor!

Ülkemizde üretim yapan çeşitli firmalar da bu durumun sektörü olumsuz etki edeceğinin farkında. Gerçekleşen enerji zamlarının otomotiv endüstrisine olası etkilerini dile getiren Toyota Otomotiv Türkiye CEO'su Erdoğan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Üretim maliyetimiz içinde geçen yıl yüzde 5 iken, bu yıl yüzde 10 seviyelerine çıkan enerji maliyetinin yükünü kendi iç mekanizmalarımızla dengeleyebilmek adına çeşitli önlemler almışken, yeni zamlarla bu oran yüzde 15'e ulaştı. Bu artışı absorbe edebilmek için daha fazla ne yapabileceğimizi ilgili bölümlerimizle değerlendiriyoruz. İhracatta da iç piyasada da rekabet gücümüzün oldukça etkileneceğini düşünüyorum"

Otomobil fiyatları bir kez daha artıyor!

İhracat rakamları da olumsuz etkilenecek

Ülkemizde üretim yapan bir diğer marka olan Hyundai de gelen enerji zamlarının önümüzdeki aylarda fiyatlara yansıtılmak zorunda olduğunu aktarıyor. Güney Koreli üreticinin yetkilileri de yapılan zammın sonuçlarını değerlendirdi:

"Birim maliyeti üzerinden kar dengesi de göz önünde olduğundan mutlaka fiyatlarda değişkenlik oluyor. Özellikle iç pazar daha çok etkileniyor. İhracatta eşit şartlarda fiyat politikası gözetildiğinden tüm markalarda benzer fiyatlandırma yapılıyor. İhracat genellikle Euro üzerinden olduğundan iç pazara nazaran sanayideki artışın etkileri daha düşük. Ama yurt dışına da zamlı gidiyor"

Otomobil fiyatları bir kez daha artıyor!

Pandemi ve yaşanan Ukrayna-Rusya savaşı hali hazırda birçok ürünün fiyatlarını olumsuz etkilemişken ülkemizde bunlara ek olarak dövizde yaşanan artış sebebiyle artık otomobil satın almak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Son birkaç yılda otomobillerin fiyatları 2 kattan daha fazla arttı.

Yapılan enerji zammı ile birlikte otomobil fiyatları bir kez daha artacak gibi görünüyor. Peki siz otomobillere gelecek olası zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Dünya Gazetesi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otomobil fiyatları bir kez daha artıyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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