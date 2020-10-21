Sanayide "milli teknoloji" çabası büyüyor - Son Dakika

Sanayide "milli teknoloji" çabası büyüyor

21.10.2020 11:01
Sanayide

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaların "Milli Teknoloji Hamlesi" için bir araya geldiği SAHA İstanbul, yeni katılımlarla büyümesini sürdürüyor.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaların "Milli Teknoloji Hamlesi" için bir araya geldiği SAHA İstanbul, yeni katılımlarla büyümesini sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde yerli ve milli ürün sayısını artırmak, özellikle kritik alanlardaki yurt dışı bağımlılığı sonlandırmak amacıyla faaliyet gösteren SAHA İstanbul'a, farklı alanlarda yeteneklere sahip yeni firmalar katıldı.

Başvuran firmalardan 34'ü yapılan değerlendirmelerin ardından üyeliğe kabul edildi. Böylece SAHA İstanbul üye sayısı 551'e ulaştı.

Kümelenmenin yeni üyeleri arasında Türkiye'nin en büyük vasıflı çelik üreticisi Asil Çelik, ????????????????????????????????????????????????????????elektronik ve haberleşme cihazları üreten ASELSAN iştiraki ASELSANNET, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip çeşitli tipte makine ve presler üreten Dirinler Makine, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon alanında yetkili denetçi olma doğrultusunda faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, yurt dışından alınan güç yükselteçlerini ASELSAN için yerlileştiren RFTR Elektronik AŞ, büyük veri teknolojilerine yönelik çözümler sunan Enetki Bilgi Teknolojileri yer aldı.

SAHA İstanbul'a makine, ham madde, tekstil, demir-çelik, güvenlik sistemleri, elektronik, bilgi teknolojileri, yazılım, plastik, mühendislik ve test hizmetleri gibi alanlarda kabiliyetleri bulunan firmalar kabul edildi.

Hedef yerli üretimi artırmak

Kümelenme, firmaların yetenekleri doğrultusunda yerlileştirme çalışmalarında yer almalarını koordine ediyor. Bu doğrultuda gelişime ihtiyaç duyan firmalara eksiklerini tamamlamaları için destek veriliyor.

İhtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlar ile ana yüklenici firmaları üyeleriyle buluşturan, saha gezileri organize eden SAHA İstanbul, böylece özellikle yurt dışından temin edilen ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesine ön ayak oluyor.

SAHA İstanbul, üyelerini tek tek olduğu kadar oluşturduğu çeşitli konsorsiyumlarla da "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katıyor. Kümelenme üyeleri, yetenekleri doğrultusunda bir araya gelip iş bölümü yaparak, yurt dışı bağımlılığının son derece yüksek olduğu ürün ve teknolojilere yerli alternatifler geliştirmek için çalışma yürütüyorlar.

Havacılık, İstanbul, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayide 'milli teknoloji' çabası büyüyor - Son Dakika Ekonomi

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