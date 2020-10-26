Sanayideki sahipsiz hayvanları beslemek için pedal çevirdiler - Son Dakika

OSMANİYE ve Hatay'ın Erzin ilçesinden bir grup bisikletli, organize sanayi bölgesindeki sokak hayvanlarını besledi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren 'İki gün iki teker' isimli bisiklet grubu, sahipsiz hayvanları beslemek için Osmaniye'ye gelerek 'Kışın kayak, yazın bisiklet: Kızaktaki bisikletçiler' grubundaki bisikletlilerle buluştu. Grup, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) desteğiyle organize sanayi bölgesindeki sokak hayvanlarını besledi. Bölgede 100'ü aşkın sahipsiz sokak köpeğinin bulunduğunu söyleyen hayvansever Özge Özdemir, "Sanayi bölgesindeki hayvanlar gerçekten çok zor şartlarda yaşamaktalar. İş makineleri ve TIR'ların arasında yaşam mücadelesi veriyorlar. Birçoğu yolun karşısına geçmeye çalışırken kaza geçirebiliyorlar ve biz hayvanseverlerden başka tutunacakları hiçbir dalları yok. Bizler de HAYTAP'ın sayesinde destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.