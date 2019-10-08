Sancaktar Türbesi projesine özendirme yarışmasında başarı ödülü

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen özendirme yarışmasında Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Sancaktar Türbesi projesi başarı belgesi ile ödüllendirildi.



Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlendiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının sonuçları açıklandı. Sancaktar Türbesi projesi ile yarışmaya katılan Battalgazi Belediyesi başarı belgesi ile ödüllendirildi. Battalgazi Belediyesi basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Karahan Camisi'nin hemen yanında bulunan türbe 2018 yılında Battalgazi Belediyesi tarafından çevresi kamulaştırılarak restorasyonu yaptırılmış ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştı. Türbenin kitabesi olmadığından dolayı yatan zatın kimliği ve ne zaman yapıldığı hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Karahan Camisi'nin hemen yanında bulunan türbe, rivayetlere göre Türklerin Anadolu'ya göçleri ve İslamiyetin yayılması esnasında Malatya'ya gelmiş olan İslam ordusunun sancaktarı olduğundan "Sancaktar" adını almış. Yörede İslamiyetin yayılmasına önderlik etmesinden dolayı halk arasında sevgi ve saygınlık kazanmış ermiş kişinin savaşta şehit düşerek buraya defnedilmiştir. Selçuklu dönemi lahit tipi olan mezar gurubunda olan Sancaktar Türbesi 2018 yılında Battalgazi Belediyesi tarafından çevresi kamulaştırılarak restorasyonu yaptırılmış ve peyzaj düzenlemesi yapılarak vatandaşın ziyaretine açılmıştı" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın son bölümünde ise "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık görülürken, yarışmada 2 jüri özel ödülü, 6 proje, 6 uygulama ve 6 adet korumada süreklilik ödülleri sahiplerini buldu. Tarih ve kültür mirasının korunması konusunda büyük çalışmalar ortaya koyan Battalgazi Belediyesi'nin yarışmadaki projesine "Başarı Belgesi" verildi. Özendirme yarışmasına ait ödüller 6-8 Kasım 2019 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan YAPEX Restorasyon Fuarında takdim edilecek" ifadeleri yer aldı. - MALATYA