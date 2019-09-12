Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Belediyesi, 4 meydanda halka aşure dağıttı
Son Dakika Yerel Haber

Sancaktepe Belediyesi, 4 meydanda halka aşure dağıttı

58 dakika önce

Sancaktepe Belediyesi, 4 meydanda halka aşure dağıttıİSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Sancaktepe Belediyesi, 4 meydanda halka aşure dağıttı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Samandıra Meydanı, Yenidoğan Meydanı, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ve İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dağıtılan aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Samandıra Meydanı'nda 13.30'da başlayan aşure dağıtımına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe AK Parti İlçe Başkanı Adil Kandemir, belediye müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ay yıldız Türk bayrağı ile süslenen aşure kazanın başında geçen Başkan Döğücü Sancaktepeli'lere aşure dağıttı.

Aşure ikramında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün bizim yas günlerimiz. Muharrem ayındayız. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz oruçları kabul buyursun inşallah. Aşure bereket demek, birliktelik olmak demek, hem hal olmak demek. bizim için çok şey ifade ediyor. onun için biz de bugün istedik ki, Sancaktepe'de 3 bölgemizle birlikte aşure dağıtımı yapalım. kazanları kurduk. bu 40 çeşit malzemeyi hem hal ettik. İnşallah güzel bir tadı sizlere ikram edeceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, 4 meydanda halka aşure dağıttı

Muharrem Ayı, Sancaktepe, Samandıra, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı
100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Belediyesi, 4 meydanda halka aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]