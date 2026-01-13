Sancaktepe\'de alkollü sürücü kaza yaptı

Sancaktepe'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 otomobil ile seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Sancaktepe Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. yönetimindeki 34 KYR 415 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce park halindeki 4 otomobile, ardından seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü B.A. ile yanındaki A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.A.'nın 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Park halindeki 4 araçta maddi hasara yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL