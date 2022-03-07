Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada

07.03.2022 14:07

Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi.

Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada

İSTANBUL Sancaktepe'de iki caddenin kesiştiği yola giriş yapan iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı vatandaş ilk müdahalesinin ambulansta yapılması sonrası hastaneye götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 12.45 sırlarında Sancaktepe Safa Mahallesi'nde Sancaktar Caddesi ve Mevlana Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sancaktar Caddesi'nde 34 MF 9202 plakalı aracıyla seyir halinde olan Azeri uyruklu Taghıyev Elshan ile Mevlana Caddesi'nden çıkan İshak Erçoban kontrolündeki 25 SC 930 plakalı Pegeuot marka hafif ticari araç, yolun kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada yaralanan Taghıyev Elshan itfaiye ekipleri tarafından otomobilinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta olay yerinde yapıldıktan sonra Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Sancaktepe, Tragger, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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