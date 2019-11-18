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Sancaktepe'de kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi
6 saat önce
Sancaktepe'de kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:16 Kaynak: AA
Sancaktepe'de kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerini denetledi. Ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerinde yapılan aramada 16 dizüstü bilgisayar, kumar makinesi ve 680 lira ele geçirildi.
İş yeri sahibi Osman T. hakkında kumar oynatılması için yer imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.
İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye kabahatler kanunundan idari para cezası kesildi.
İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
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