Sancaktepe'de Trafikte Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

26.11.2025 21:31
Sancaktepe'de trafikte bir motosikletli ile cip sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Trafikte ters yöne giren cip sürücüsü ve yanındaki kişiler, tartıştıkları motosikletliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Kavga, yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Olayı gören bir sürücü, motosikletlinin darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da trafikte motosikletli ile cip sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasını kavgaya dönüşürken; o anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da trafik boks ringine döndü. Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde iddiaya göre sıkışan trafik nedeniyle ters yöne giren cip sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Çıkan kavgada cip sürücüsü ve yanındaki kişiler tekme ve yumruklarla motosikletliyi darbetti. Kavga yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Motosikletlinin darbedildiği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

