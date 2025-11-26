Sancaktepe\'de Trafikte Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

İstanbul'da trafikte motosikletli ile cip sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasını kavgaya dönüşürken; o anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da trafik boks ringine döndü. Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde iddiaya göre sıkışan trafik nedeniyle ters yöne giren cip sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Çıkan kavgada cip sürücüsü ve yanındaki kişiler tekme ve yumruklarla motosikletliyi darbetti. Kavga yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Motosikletlinin darbedildiği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.