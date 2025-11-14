Sancaktepe'de Ücretsiz TYT Deneme Sınavı Düzenlendi - Son Dakika
Sancaktepe'de Ücretsiz TYT Deneme Sınavı Düzenlendi

14.11.2025 17:57
Sancaktepe Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Türkiye genelinde kapsamlı TYT deneme sınavı düzenledi. Yoğun katılım ile gerçekleşen sınavda öğrenciler, farklı testlerden toplam 120 soru cevapladı. Sınav sonuçlarına göre yapılacak analizlerle öğrencilerin eksikleri belirlenecek ve kişiselleştirilmiş çalışma planları oluşturulacak.

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek ve sınav deneyimlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye geneli kapsamlı TYT deneme sınavı düzenledi.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz TYT deneme sınavları Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde öğrencilerin yoğun katılımı altında gerçekleşti.

Sınavda TYT adayları Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru cevapladı.

Gençlerin potansiyelini zirveye taşımak için yapılan Türkiye geneli deneme sınavlarının düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi. Ayrıca yetkililer, sınav sonuçlarına göre yapılacak analizlerle öğrencilerin eksikleri tespit edileceğini ve bu veriler ışığında kişiselleştirilmiş çalışma planları alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

