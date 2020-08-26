Sancaktepe'de uyuşturucu satışı yapan şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Sancaktepe'de uyuşturucu satışı yapan şahıslar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki şahıs ile beraberindeki bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin ayrıca silahla yaralama suçundan aranma kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen Oğuzhan K. isimli şahsın Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde bulunan ikametinde 25 Ağustos tarihinde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 46 gram toz kubar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Serdar İ. isimli şahıs, Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde görüldü. Polisleri fark eden şahıs aracıyla kaçmaya çalıştıysa da başaramadı. Serdar İ. ile beraber Feridun Y. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Feridun Y.'nin ayrıca silahlı yaralama suçundan aranma kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şahısların bulunduğu araç içerisinde iki adet ev anahtarı bulunurken, şahısların kayıtlı oldukları ikamet adresi bulunamadı. Daha sonra Sancaktepe Akpınar Mahallesinde bulunan bir adreste yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 230 gram toz kubar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 340 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.