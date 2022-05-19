İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA

19.05.2022 01:17

SANCAKTEPE'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti.

SANCAKTEPE'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynamak için karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Cip sürücüsü çocuğu fark etmeden ilerlerken, cipin altından çıkan çocuk, ayağa kalkarak diğer çocukların yanına gitti. Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamayan küçük çocuğu gören yakınları ise koşarak geldi. Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü. Cipin çocuğun üzerinden geçmesi ve çocuğun ayağa kalkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA
YORUMLAR
500
Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA Akşener: '19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen bir asrın ardından işgalcilerin adı değişmiş, işgal planı değişmemiştir' Akşener: '19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen bir asrın ardından işgalcilerin adı değişmiş, işgal planı değişmemiştir'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 01:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement