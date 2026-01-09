Sanchez'den Venezuela'ya Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sanchez'den Venezuela'ya Barış Çağrısı

09.01.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez, Venezuela'da barışçıl geçiş talebi için muhalif liderlerle görüştü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve muhalif lider Edmundo Gonzalez Urrutia ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak, "barışçıl bir geçiş" talebini iletti.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rodriguez ve Gonzalez ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Sanchez, "İspanya, Venezuela'da Venezuelalıların önderliğinde gerçekleşecek barışçıl, müzakereye dayalı ve demokratik bir geçişi desteklemektedir. Ülkeyi bu yeni aşamada desteklemek ve ayrılıkları gidermeye yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Latin Amerika'nın, İspanya'nın desteğine sahip olduğunu bildiğini belirten Sanchez, bu görüşünü hafta içinde yaptığı görüşmelerde Brezilya, Şili, Kolombiya, Guatemala, Meksika ve Uruguay'daki devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarına ilettiğini aktardı.

Diğer yandan, Venezuela'nın serbest bıraktığı mahkumlar arasındaki 5 İspanyol vatandaşı bugün Madrid'e geldi.

Aralarında Venezuela tarafından İspanya İstihbarat Merkezine (CNI) çalışmakla suçlananların da olduğu Jose Maria Basoa, Andres Martinez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona ve çift vatandaşlığı bulunan Rocio San Miguel'i havaalanında arkadaşları, aileleri ve gazeteciler karşıladı.

Gazetecilere kısa açıklamalar yapan 5 İspanyol, mutlu olduklarını ancak Venezuela'da halen tutuklu olan siyasi mahkumların da serbest bırakılmaları gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Venezuela, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez'den Venezuela'ya Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 23:02:21. #7.11#
SON DAKİKA: Sanchez'den Venezuela'ya Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.