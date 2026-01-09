Sanchez'den Venezuela'ya Barış Çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve muhalif lider Edmundo Gonzalez Urrutia ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak, "barışçıl bir geçiş" talebini iletti.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rodriguez ve Gonzalez ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Sanchez, "İspanya, Venezuela'da Venezuelalıların önderliğinde gerçekleşecek barışçıl, müzakereye dayalı ve demokratik bir geçişi desteklemektedir. Ülkeyi bu yeni aşamada desteklemek ve ayrılıkları gidermeye yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Latin Amerika'nın, İspanya'nın desteğine sahip olduğunu bildiğini belirten Sanchez, bu görüşünü hafta içinde yaptığı görüşmelerde Brezilya, Şili, Kolombiya, Guatemala, Meksika ve Uruguay'daki devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarına ilettiğini aktardı.

Diğer yandan, Venezuela'nın serbest bıraktığı mahkumlar arasındaki 5 İspanyol vatandaşı bugün Madrid'e geldi.

Aralarında Venezuela tarafından İspanya İstihbarat Merkezine (CNI) çalışmakla suçlananların da olduğu Jose Maria Basoa, Andres Martinez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona ve çift vatandaşlığı bulunan Rocio San Miguel'i havaalanında arkadaşları, aileleri ve gazeteciler karşıladı.

Gazetecilere kısa açıklamalar yapan 5 İspanyol, mutlu olduklarını ancak Venezuela'da halen tutuklu olan siyasi mahkumların da serbest bırakılmaları gerektiğini savundu.