İspanya Başbakanı Sanchez, Palma\'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundan Palma'da Belediye Meclisi, aşırı sağcı Vox partisinin girişimiyle Başbakan Pedro Sanchez'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesini talep eden öneriyi kabul etti.

İSPANYA'DA BAŞBAKAN İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Vox partisinin, Başbakan Sanchez karşıtı ifadelerin yer aldığı Palma Belediye Meclisine sunduğu öneri, sağ görüşlü Halk Partisinin desteğiyle kabul edildi. Aynı zamanda Sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan Sanchez'in, Palma'da "istenmeyen kişi" olarak gösterildiği önergede, Başbakan'ın istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi istendi.

"HÜKÜMETTEN UZAKLAŞTIRMANIN ZAMANI GELDİ"

Önergenin görüşülmesinde söz alan Vox partisinin sözcüsü Fulgencia Coll, Başbakan Sanchez için "Yolsuzluğa batmış, 21. yüzyılın bir otokratı. Moncloa'da (Başbakanlık konutu) bir gün daha kalabilmek için her konuda ayrılıkçı ortaklarına boyun eğen bu karakteri hükümetten uzaklaştırmanın zamanı geldi." dedi.

PSOE adına söz alan Francisco Ducros ise bu önergenin "uygunsuz ve yasa dışı" olduğunu savunarak öneriye destek veren İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisini aşırı sağın söylemlerini benimsemekle suçladı.

Palma Belediye Meclisinde kabul edilen Başbakan Sanchez karşıtı önerinin bir benzeri, geçen ay, yine aşırı sağcı Vox'un girişimiyle Albacete Belediye Meclisinde çıkmıştı. İspanya'da görevdeki bir başbakan için üç belediyede "istenmeyen kişi" ilan edilmesini isteyen öneriler kabul edildi.

Bu önerilerin ilki ise 2016 yılında ülkenin kuzeyindeki Galiçya Özerk Bölgesi'ndeki Pontevedra Belediye Meclisinde, bölgedeki kağıt fabrikasıyla ilgili alınan bir karardan dolayı, Halk Partisinden olan dönemin başbakanı Mariano Rajoy için çıkartılmıştı. İspanya'da 2018'den bu yana üç dönem başbakan olan Sanchez, son genel seçimlerin ardından Kasım 2023'te kurduğu azınlık koalisyon hükümetiyle ülkeyi yönetiyor.