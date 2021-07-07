Başkan Mustafa Çöl, eski cezaevi alanını inceledi - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, birim müdürleriyle eski cezaevinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Şirinevler Mahallesi'nde AK Parti İlçe Başkanı Osman Işık'ında katıldığı incelemelerde Çöl, konuyla ilgili yetkililerden bilgi alarak yapılması düşünülen proje hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve Sandıklı Belediyesine tahsis edilen yer ile ilgili çalışma yapılarak önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağının bilgisini veren Çöl, mahalle sakinlerinin istekleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir karar vereceklerini belirterek, bu alanı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtti.