Sandıklı'da hız kesici kasislerle trafik kazalarının önüne geçilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da hız kesici kasislerle trafik kazalarının önüne geçilecek - Son Dakika

Sandıklı'da hız kesici kasislerle trafik kazalarının önüne geçilecek

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uygulanan hız kesici kasisler ile trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sandıklı'da hız kesici kasislerle trafik kazalarının önüne geçilecek, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uygulanan hız kesici kasisler ile trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.


Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Sandıklı Kaymakamlığı, Jandarma Trafik Timleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından müşterek olarak jandarma trafik sorumluluk bölgesinde trafik kazalarının yoğun olduğu Sandıklı Uşak Caddesi Hocalar Kavşağı, Baştepe köyü, Sorkun Kavşağı ile köylerdeki meskun mahal girişi ile okul önlerinde çift taraflı veya vatandaşların veya öğrencilerin yaya olarak kullandığı yolda çarpma sonucu meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek için toplam 28 adet hız kesici kasis konuldu. Yapılan çalışmayı gören vatandaşlar ve öğrenci velileri, kasis uygulamasından memnun kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Jandarma, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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