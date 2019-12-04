Sandıklı'da İHH bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman İHH Gönüllüsü Ömer Tunç, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var, İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan İHH Gönüllüsü Ömer Tunç, ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okul öğrencilerinin katılabildiği bu kampanyayla bir sınıftaki öğrenciler her ay harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabildiklerini söyledi.

2013 yılında başlayan ve birçok kuruluşun destek verdiği kampanya ile 2019 itibariyle Türkiye ve dünya genelinde 13 binden fazla yetim çocuğun bakımı üstlenildiğini belirten Tunç, "Öğrencilerimiz yetim öğrenciler ile iyilik köprüleri kurarak her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kampanya ile öğrenciler yardımseverliği, paylaşımı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor." dedi.