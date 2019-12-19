Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.


İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop başkanlığında yapılan kaymakamlık binasındaki toplantıda, 2019-2020 yılı kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak ilçe genelindeki karayollarında alınacak tedbirlerin görüşülmesi, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşler alındı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Karayolları 134. Şube Şefi İsmail Baykal, Sandıklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Hakan Bacanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, Orman İşletme Şefi Erdi Hangişi, SYDV Müdürü Şuayip Binbir, OEDAŞ Elektrik Teknisyeni Emrah Aslan katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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