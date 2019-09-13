Sandıklı'da "Teknolojik Farkındalık Projesi" semineri düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 75. Yıl ilkokulu tarafından "Teknolojik Farkındalık Projesi" konulu seminer düzenlendi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde düzenlenen seminerde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci "Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Diyet Zamanı" başlıklı bir sunum yaptı.

Seminerde ayrıca, teknoloji kullanımının sağlıklı bir forma kavuşturulması, teknolojik aletlerin gerektiği yerde gerektiği kadar kullanılması, teknolojik aletlerin yoğun kullanımının sosyal ilişkilere verdiği zararın nasıl önlenebileceği konuları anlatıldı.

Seminere, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Kızılören Kaymakamı Recep Hasar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.