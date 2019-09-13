Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Teknolojik Farkındalık Projesi" semineri düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Sandıklı'da "Teknolojik Farkındalık Projesi" semineri düzenlendi

40 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 75. Yıl ilkokulu tarafından "Teknolojik Farkındalık Projesi" konulu seminer düzenlendi.

Sandıklı'da

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 75. Yıl ilkokulu tarafından "Teknolojik Farkındalık Projesi" konulu seminer düzenlendi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde düzenlenen seminerde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci "Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Diyet Zamanı" başlıklı bir sunum yaptı.

Seminerde ayrıca, teknoloji kullanımının sağlıklı bir forma kavuşturulması, teknolojik aletlerin gerektiği yerde gerektiği kadar kullanılması, teknolojik aletlerin yoğun kullanımının sosyal ilişkilere verdiği zararın nasıl önlenebileceği konuları anlatıldı.

Seminere, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Kızılören Kaymakamı Recep Hasar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu
Son Dakika: FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında cezalar açıklandı Davutoğlu, istifa metnini okumak için 5 isimle kamera karşısına geçti Son Dakika: Eski Başbakan Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Teknolojik Farkındalık Projesi" semineri düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]