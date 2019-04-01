Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sandıklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sandıklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yunus Emre Nebioğlu yönetimindeki 07 AFH 526 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun 62. kilometresindeki Ofis Kavşağında, Mehmet Kunt idaresindeki 03 DP 053 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 03 DP 053 plakalı otomobilde bulunan Rabia Kunt yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Kunt, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:40 Kaynak: AA

Nebioğlu, Afyon, Sandıklı, Güncel
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