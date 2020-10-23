Sandıklı OSB'de tapu heyecanı - Son Dakika

Sandıklı OSB'de tapu heyecanı

23.10.2020 14:40
Sandıklı OSB'de tapu heyecanı, System.String[]

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırımları tamamlanan firmalara tapuları teslim edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırımları tamamlanan firmalara tapuları teslim edildi.

Tapu devir töreni Sandıklı Belediyesi gerçekleştirildi. Törene Sandıklı Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eflatun Can Tortop, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Organize Sanayi Müdürü Cem Yavuz, Tapu Müdür Vekili Ali Uluışık, şirket yetkilileri Yusuf Aktürk ve Halil Fidan katıldı.

İmza töreni sonrası tarafları tebrik eden Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop, bütün yükümlülükleri yerine getiren şirket yetkililerimizi tebrik ederek, hayırlı ve uğurlu olsun dileklerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı OSB'de tapu heyecanı
Sandıklı OSB'de tapu heyecanı

Organize, Sandıklı, Afyon, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sandıklı OSB'de tapu heyecanı - Son Dakika

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