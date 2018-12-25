Şanghay Shenhua'da Flores Dönemi
28 dakika önce
Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores
getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan Şanghay Shenhua'nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon sportif direktör olarak görev alacak.
Teknik direktörlük kariyerinde Getafe
, Valencia
, Benfica
, Atletico Madrid
, El Ahli
, El Ayn
ve Watford'da görev alan Flores, son olarak İspanya
temsilcisi Espanyol'u çalıştırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:46 Kaynak: AA
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