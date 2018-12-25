Son Dakika Haberleri: Şanghay Shenhua'da Flores Dönemi

Şanghay Shenhua'da Flores Dönemi

28 dakika önce

Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

Şanghay Shenhua'da Flores Dönemi, System.String[]
Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan Şanghay Shenhua'nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon sportif direktör olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, El Ahli, El Ayn ve Watford'da görev alan Flores, son olarak İspanya temsilcisi Espanyol'u çalıştırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:46 Kaynak: AA

Quique Sanchez Flores, Spor
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