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Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi - Son Dakika

Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi

01.10.2021 20:20

Gece vakti kümese giren bir yarasanın, gözünü kestirdiği tavuğun kanını emdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde çok sık gündemimize gelen yarasalar, doğal hayatta kendilerinden söz ettiriyor. Genellikle geceleri avlanmalarıyla tanınan yarasaların hayatı da oldukça merak ediliyor.

TAVUĞUN KANINI EMDİ

Gece vakti bir kümese giren yarasanın gözüne kestirdiği tavuğun kanını emdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde avına sinsice yaklaşan yarasanın, vakti geldiğinde tavuğun yanına yaklaşarak kanını emdiği görülüyor.

Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi

Kümes Hayvancılığı, Koronavirüs, Tavuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi - Son Dakika
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