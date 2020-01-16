Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika

Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu mezarı başında anıldı

6 saat önce

Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu ölümünün 26'ıncı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu mezarı başında anıldı, System.String[]

Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu ölümünün 26'ıncı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Sanko Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Asri Mezarlık'taki anma törenine Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih, Sami, Cengiz, Ertuğrul ve Yiğitcan Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Eski Başkanı Mustafa Topçuoğlu, diğer Konukoğlu ailesi üyeleri, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu programa katılanlara teşekkür etti.

Sani Konukoğlu, Sanko Holding, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]