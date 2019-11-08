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Son Dakika Güncel SANKO okullarının satranç başarısı

SANKO okullarının satranç başarısı

7 saat önce

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası"nda "9 Yaş Kızlar Kategorisi"nde il birincisi oldu.

SANKO okullarının satranç başarısı, System.String[]

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası"nda "9 Yaş Kızlar Kategorisi"nde il birincisi oldu.


Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, "9 Yaş Kızlar Kategorisi"nde Beren Kalyoncu il birincisi olmayı başardı.


Özel Hatay Doğuş Okulları ve Hatay Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Özel Hatay Doğuş Okulları Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası"nda da SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak ikinci ile eş puanı alarak averaj ile beşinci oldu. - GAZİANTEP

29 ekim cumhuriyet bayramı, Gaziantep, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
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