Son Dakika Haberleri: SANKO Üniversitesi hastanesi'nde bayramlaşma
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SANKO Üniversitesi hastanesi'nde bayramlaşma

1 saat önce

Ramazan Bayramı, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de kutlandı.

SANKO Üniversitesi hastanesi'nde bayramlaşma, System.String[]
Ramazan Bayramı, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de kutlandı.

Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez ve Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramda çalışan personelin de bayramlarını kutlayan Söylemez ve Dr. Özerbaş, başarılar diledi.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Sani Konukoğlu, Güncel
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