SANKON'dan Kuveyt halkına başsağlığı - Son Dakika

SANKON'dan Kuveyt halkına başsağlığı

14.10.2020 17:56
SANKON'dan Kuveyt halkına başsağlığı, System.String[]

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Akın, hayatını kaybeden Kuveyt Devleti Emiri Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah için Kuveyt halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Akın, hayatını kaybeden Kuveyt Devleti Emiri Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah için Kuveyt halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Kuveyt Devleti Emiri Ekselansları Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah'ı kaybeden Kuveyt halkına başsağlığı dileklerinde bulundu. Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu adına SANKON Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Akın tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kuveyt Devleti Emiri Ekselansları Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah beyefendinin vefatından dolayı derin üzüntülerimizi bildirir, rahmetli Kuveyt Emiri Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah beyefendiye yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Dost ve kardeş ülke Kuveyt devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah'ın Ortadoğu'da barışın sağlanmasında büyük katkılar sağladığını ifade eden Akın, "Kuveyt devleti Emirliği yaptığı dönemlerde Ortadoğu Coğrafyasında ve bütün Arap ülkelerinde huzur, barış ve istikrar ortamının sağlanmasına büyük katkılar sağlamıştır" diye konuştu.

Akın açıklamasında, son olarak SANKON Genel Başkanı iş Adamı Ferudun Cevahiroğlu'nun yakın tarihte Kuveyt'i ziyaret edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

Orta Doğu, Şeh Sabah, Kuveyt, Sabah, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam SANKON'dan Kuveyt halkına başsağlığı - Son Dakika

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