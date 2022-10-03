Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 4 paket halinde 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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