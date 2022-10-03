Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

03.10.2022 12:21
Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 4 paket halinde 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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