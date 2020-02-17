Şanlıurfa bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler - Son Dakika

Şanlıurfa bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler

13 dakika önce

Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestilerMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini geçen hafta Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini geçen hafta Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği 1977 model otomobil, getirildiği Harran'da kurban kesilerek karşılandı.

MHP Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Özyavuz'un oğlu olan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta klasik otomobillerinden birini hediye etti. 1977 model aracın yeni sahibi olan Mahmut Özyavuz, kendi kullandığı otomobille Ankara'dan Harran'a geldi. Yerel seçimde MHP adına en yüksek oyu aldığı için Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ve tespihi alan Özyavuz, yeni otomobille Harran'a geldi. İlçede kurban kesilerek karşılanan Özyavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Şanlıurfa bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler

Devlet Bahçeli, Mahmut Özyavuz, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
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