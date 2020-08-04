Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden çocuklara açık alanda tiyatro gösterimi - Son Dakika

Çocuklar, tiyatro ile eğlenceli vakit geçirdi.

"Altın Kız" adlı çocuk oyunu konusu ve görsel zenginliğiyle çocukların ilgisini çekti.

Alanda oturma alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, oyunu izlemeye gelen çocukların ateşleri ölçülerek, maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından oynanan Altın Kız çocuk tiyatrosu, Şanlıurfa Müzesi önünde çocukların beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan "Altın Kız" adlı çocuk tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:43

Kaynak: AA

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