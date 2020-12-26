ŞANLIURFA - Sokak ve caddeler sessizliğe büründü - Son Dakika

ŞANLIURFA - Sokak ve caddeler sessizliğe büründü
26.12.2020 10:35
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş cadde ve sokaklar Caddelerde temizlik yapan işçiler Fırından ekmek çıkarılması Açık olan işyeri ve lokontalar Boş meydanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş cadde ve sokaklar
Caddelerde temizlik yapan işçiler
Fırından ekmek çıkarılması
Açık olan işyeri ve lokontalar
Boş meydanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Son Dakika Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaşın gözyaşları yürekleri dağladı Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi