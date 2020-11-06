Şanlıurfa'da 2 bin liralık kanarya hırsızlığı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hırsızlar, yabancı uyruklu gencin 2 bin lira değerindeki kanaryalarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin, sabah saatlerinde evlerinin altında bulunan dükkanda kanarya ve muhabbet kuşlarını beslemeye gitti. Muhammed, bu sırada dükkanın bir camının kırıldığını ve üzerinde kan lekelerinin olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine giden polis, hırsızların kan ve parmak izi örneklerini inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kanaryaları çalınan Muhammed Hüseyin de hırsızların yakalanmasını ve kanaryaların bulunmasını istedi. Hüseyin, "Hırsızların yakalanmasını istiyorum. Benim kuşlarımı çaldılar bari başkalarına ait eşyaları çalmasınlar" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA