Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Altan Baloğlu idaresindeki 34 KN 6186 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Sadun Paşa kavşağında, Levent Dağyıkan'ın kullandığı 01 LD 555 plakalı otomobil ve Gökhan Demir yönetimindeki 07 HYK 71 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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