Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
'nın Birecik
ve Halfeti
ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal mahalle Muhtarı Mustafa E., diğer ikisinin ise Halfeti ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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