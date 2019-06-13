Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal mahalle Muhtarı Mustafa E., diğer ikisinin ise Halfeti ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
Halfeti, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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