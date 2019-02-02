Şanlıurfa'da 4 Deaş'lı Yakalandı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 4 terör örgütü DEAŞ mensubunu yakaladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK
) bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 4 terör örgütü DEAŞ mensubunu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, TSK hudut karakolu unsurlarınca dün Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesindeki sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 şüpheli tespit edildi. Hudut birliğince yakalanarak jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, terör soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.S. ile Ö.S., A.A. ve M.G. olduğu belirlendi. Feride S.'nin kırmızı bültenle arandığı da tespit edilirken şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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