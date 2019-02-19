Şanlıurfa'da 57 Kilo 500 Gram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Şanlıurfa'da polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa
'da polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada uyuşturucu sevkıyatı yapan özel aracı Organize Sanayi Bölgesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 57 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:21 Kaynak: İHA
Muhtar, 'Her Şeyin Sonu' Yazdıktan Sonra İntihara Kalkıştı
Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı
Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor