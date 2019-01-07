Şanlıurfa'da 6 Yıllık Husumet Barış Yemeği ile Sonlandırıldı
23 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 6 yıl önce 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki husumet, 2 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandırıldı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde 6 yıl önce 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki husumet, 2 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandırıldı.
Viranşehir'de 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden Köran ve Samatay aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından her iki aile arasında başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri aracı oldu. Ailelerin ikna edilmesi üzerine düğün salonunda dün akşam saatlerinde barış yemeği verildi. Yemeğe, Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci ile husumetli aile mensubu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, daha sonra husumetin son bulması adına kanaat önderleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, dua ederek birlikte yemek yedi, aralarındaki husumet sonlandırıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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