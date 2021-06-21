Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Ziyaret caddesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında korkunç bir olay yaşandı. Binanın çatı katına bırakılan köpek, sürekli havlamaya başladı. Vatandaşlar havlayan köpek sesinin çatıdan geldiğini fark etti.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Vatandaşların fark etmesi ve ellerine cep telefonunu alarak olayı kaydetmek istemesi sonrasında köpek 7 katlı bina çatısından aşağıya doğru atıldı. Köpeğin binadan atıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİSE İHBAR EDİLMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Çatıdan atılan köpek zemine şiddetle çarparak telef oldu. Köpeğin atıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, durumun öncesinde polise ihbar edilmemesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

HAYVAN HAKLARI YASASI HANGİ AŞAMADA?

Hayvanseverlerin uzun süredir Meclis gündemine gelmesini beklediği düzenleme için AK Parti yönetimi TBMM tatile girmeden önce yasalaştırma planı yapıyor.

Bu konudaki son kararın, önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkların katılımı ile yapılacak koordinasyon toplantısında kesinleşmesi bekleniyor. Başlangıçta "Hayvan Hakları Kanunu" olarak düşünülen yasa teklifi, mevcuttaki gibi "Hayvanları Koruma Kanunu" teklifi adı altında Meclis'e sunulacak.

Türkiye'de Hayvanları Koruma Kanunu, 2004 yılında yürürlüğe girdi. Hayvanların, "eşya, mal" kapsamında değerlendirildiği mevcut yasada, hayvanlara karşı işlenen suçlar, Kabahatler Kanunu çerçevesinde, hafif para cezasıyla cezalandırılıyor. Ancak mevcut düzenleme, cezaların caydırıcı olmaması, hayvanların "mal olarak" tanımlanması ve korumaya dönük önlemler yeterli olmadığı gerekçesiyle kamuoyunda uzun süredir eleştiriliyor.

Hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamelenin önlenmesi, hayvanların sokağa terk edilmesine karşı önlemler alınmasına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılması konusunda TBMM'de siyasi partiler arasında aslında bir uzlaşma var.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Yasa teklifinde yer alması planlanan diğer bazı önemli düzenlemeler şöyle: