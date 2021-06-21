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Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar - Son Dakika

Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar

21.06.2021 10:40

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde adeta vahşet yaşandı. Bir köpek 7 katlı apartmanın çatısından aşağı atıldı. Köpeğin sürekli havladığını fark eden vatandaşlar olayı görüntülemeye çalışırken köpeğin çatı katından aşağı atıldığı anlara şahit oldu. Köpeğin atıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülenirken, olayın öncesinde durumun polise ihbar edilmemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Ziyaret caddesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında korkunç bir olay yaşandı. Binanın çatı katına bırakılan köpek, sürekli havlamaya başladı. Vatandaşlar havlayan köpek sesinin çatıdan geldiğini fark etti.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Vatandaşların fark etmesi ve ellerine cep telefonunu alarak olayı kaydetmek istemesi sonrasında köpek 7 katlı bina çatısından aşağıya doğru atıldı. Köpeğin binadan atıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİSE İHBAR EDİLMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Çatıdan atılan köpek zemine şiddetle çarparak telef oldu. Köpeğin atıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, durumun öncesinde polise ihbar edilmemesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

HAYVAN HAKLARI YASASI HANGİ AŞAMADA?

Hayvanseverlerin uzun süredir Meclis gündemine gelmesini beklediği düzenleme için AK Parti yönetimi TBMM tatile girmeden önce yasalaştırma planı yapıyor.

Bu konudaki son kararın, önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkların katılımı ile yapılacak koordinasyon toplantısında kesinleşmesi bekleniyor. Başlangıçta "Hayvan Hakları Kanunu" olarak düşünülen yasa teklifi, mevcuttaki gibi "Hayvanları Koruma Kanunu" teklifi adı altında Meclis'e sunulacak.

Türkiye'de Hayvanları Koruma Kanunu, 2004 yılında yürürlüğe girdi. Hayvanların, "eşya, mal" kapsamında değerlendirildiği mevcut yasada, hayvanlara karşı işlenen suçlar, Kabahatler Kanunu çerçevesinde, hafif para cezasıyla cezalandırılıyor. Ancak mevcut düzenleme, cezaların caydırıcı olmaması, hayvanların "mal olarak" tanımlanması ve korumaya dönük önlemler yeterli olmadığı gerekçesiyle kamuoyunda uzun süredir eleştiriliyor.

Hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamelenin önlenmesi, hayvanların sokağa terk edilmesine karşı önlemler alınmasına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılması konusunda TBMM'de siyasi partiler arasında aslında bir uzlaşma var.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Yasa teklifinde yer alması planlanan diğer bazı önemli düzenlemeler şöyle:

  • Mevcut düzenlemede "mal, eşya" kapsamında değerlendirilen hayvanlar "canlı" olarak tanımlanıyor ve yaptırımlar da buna göre düzenleniyor.
  • Mevcut yasadaki "süs hayvanları" ifadesi, yeni düzenlemede yer almayacak. Petshoplardan hayvan satışı yapılamayacak, bunun yerine hayvan edinmek isteyenler kataloglardan seçim yapabilecek.
  • Hayvan neslini yok etme, öldürme, tecavüz, gibi her türlü kötü muamele, hayvanların dövüştürülmesi suçları TCK kapsamında hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Bir hayvan neslini yok edecek şekilde avlananlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
  • Sokakta yaşayan hayvanların uyutulmasına son verilecek, bunun yerine üremelerinin engellenmesi için kısırlaştırma yoluna başvurulacak. Belediyelerin sorumluluklarının artırılarak, hayvanları korumaya yönelik kaynak ayırma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konuda merkezi yönetim tarafından belediyelere kaynak aktarılması ve kısırlaştırma işleminden de sorumlu tutulması planlanıyor.
  • Sahiplenilmiş hayvanların sokağa terk edilmesini engellemek için hayvanlara kimlik verilecek. Hayvanını sokağa terk edenlere ise para cezası verilecek. Bu kapsamda verilecek para cezasının 2 bin liradan az olmayacağı ifade ediliyor.
  • Mevcut yasada da var olan il hayvan koruma kurulları daha işlevsel hale getirilecek. Hayvanları koruma konusundaki kararları alma, izleme görevi olan vali başkanlığındaki koruma kurulları 3 ayda bir toplanacak.
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar

Hayvan Hakları, Şanlıurfa, Köpek, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar - Son Dakika


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