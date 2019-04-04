Şanlıurfa'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şanlıurfa
'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Tevfik Deniz idaresindeki, içinde hasta bulunan 63 AJ 315 plakalı ambulans, Şanlıurfa- Mardin
kara yolu İrice Mahallesi Kavşağı'nda, Eyüp
Kara yönetimindeki 33 ACE 94 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Şamil Fenerli ve hasta Meryem Ekinci
, otomobildeki Zeliha Çağıran, Veysel Akyüz, Abdulkadir Çağıran ve Pero Kondu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince, Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.