Şanlıurfa'da annesini öldüren saldırganın silahla yaraladığı babası da yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da annesini öldüren saldırganın silahla yaraladığı babası da yaşamını yitirdi

28.02.2022 22:18
Şanlıurfa'da annesini öldüren saldırganın silahla yaraladığı babası da yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da annesini öldüren saldırganın aynı silahla yaraladığı babası da tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da annesini öldüren saldırganın aynı silahla yaraladığı babası da tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde, 4 gün önce İ.H.B, evlerinde silahla annesini öldürdü. Aynı silahla İ.H.B, babası E.B'yi (81) de yaraladı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.B de yaşamını yitirdi.

Baba E.B'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şanlıurfa'da 24 Şubat'ta anne ve babasıyla tartışan saldırgan silahıyla dehşet saçmıştı. Silahla vurduğu annesinin ölümüne babasının ise ağır yaralanmasına neden olan saldırgan, evin bodrumunda saklanırken yakalanmış, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

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Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da annesini öldüren saldırganın silahla yaraladığı babası da yaşamını yitirdi - Son Dakika


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