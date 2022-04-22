Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

22.04.2022 19:41
Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği olayda, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği olayda, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir'i (18) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan 06 DC 6939 plakalı araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı.

Araçta bulundukları öğrenilen Bünyamin Nerede ve İlhan Damar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın ağarmasıyla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler de su altında tarama faaliyetlerine başladı.

Bu arada akıntıyı engellemek için sulama kanalına su girişinin durdurulduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti.

Araçtan cesetleri çıkarılan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, öğle vakti toprağa verildi.

Gün boyu geniş bir bölgede dalgıç polislerin devam eden arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin ve araçta kaybolan 2 kişinin yakınlarının tedbir amaçlı bekleyişleri ise sürüyor.

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

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Arama Kurtarma, Şanlıurfa, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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