Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü
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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü

1 saat önce

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesi kırsalındaki Mavitaş Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan Mustafa Karakuş (22), 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karakuş, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri kavgayla ilgili şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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