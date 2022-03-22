Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı

22.03.2022 13:33
Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı

Şanlıurfa'da, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve beraberindeki Avrupa'dan gelen 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere yönelik verilen hizmetler anlatıldı.

Şanlıurfa'da, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve beraberindeki Avrupa'dan gelen 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere yönelik verilen hizmetler anlatıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte üst düzey Avrupalı bürokratlar temaslarda bulundu.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou başkanlığındaki heyette, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Letonya, İrlanda, Litvanya, Lüksenburg, Polonya, Romanya, Slovakya ve İspanya'nın büyükelçi yardımcıları ile beraberindeki bürokratlar, Suriyelilere yönelik kentte hizmet veren Makam Göçmen Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunup, buradan hizmet alanlarla görüştü.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, konuk heyete kentteki Suriyelilere yönelik verilen hizmetleri anlattı.

Türkiye'nin yıllardır Suriyelilere yönelik ciddi destekler verdiğini aktaran Kara, "Yıllardır Suriyeli misafirlerimize vermiş olduğumuz hizmetleri sizlere anlatmak, göstermek için buradayız. Sıhhat Projesi kapsamında Avrupa Birliğinden almış olduğumuz katkılarla vermiş olduğumuz hizmetler var. Proje kapsamında yapmış olduğumuz hizmetlerin bir örneği biraz önce gezmiş olduğunuz Makam Göçmen Sağlığı Merkezi'dir. Yapmış olduğumuz hizmetleri sizlere sunmak istedik, sıhhat projesi kapsamında burada küçük bir örnek gördünüz bu merkez gibi onlarca merkez var ve bu tür merkezleri Türkiye'nin birçok yerinde görme şansına sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de Suriyelilere yönelik verilen sağlık hizmetleri hakkında heyete bilgi verdi.

Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı
Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı
Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı

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Avrupa Komisyonu, Büyükelçi, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Avrupa'nın 17 büyükelçi yardımcısına Suriyelilere verilen hizmetler anlatıldı - Son Dakika
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