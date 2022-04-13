Şanlıurfa'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi

13.04.2022 09:32
Şanlıurfa'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele kapsamında çalıştay düzenlendi.

Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele kapsamında çalıştay düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bağımlılığın tüm dünyada etkisi olan, çeşitliliğini ve sayısını arttıran bir durum olduğunu belirtti.

Bağımlılığın ekonomileri bitirdiğini, aileleri derinden etkilediğini ifade eden Gülüm, bu tür çalışmalara bilimsel anlamda katkıda bulunan tüm hocalara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Şanlıurfa Vali yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Eyyubiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile kurum amirleri katıldı.

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İl Sağlık Müdürü, Mehmet Gülüm, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Bağımlılıkla Mücadele' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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