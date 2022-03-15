Şanlıurfa'da bakımevi personeline ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bakımevi personeline ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

15.03.2022 10:10
Şanlıurfa'da bakımevi personeline ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakımevi personeline engelli bireylerde ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakımevi personeline engelli bireylerde ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimde 125 bakım evi çalışanına eğitim sunumu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi Ebru Aktar, eğitimin çok verimli geçtiğini belirtti.

Eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Aktar, "Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz arasında yapılan işbirliği ile bakım evi personellerimize eğitim düzenledik. Bu eğitimle bakım merkezlerinde çalışan personellerimize engelli ve yatalak hastalarda ağız ve diş sağlığının nasıl olması gerektiği ve önemini anlattık. Bu bireylerin ağız ve diş sağlığı yönünden yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik, çalışan personelin daha da bilinçlenmesini amaçlarken bu anlamda bir farkındalık oluşmasını hedeflendik." ifadelerini kullandı.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bakımevi personeline ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika


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