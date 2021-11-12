Şanlıurfa'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak emniyet kemerine ilişkin gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri Şanlıurfa'nın Siverek, Bozova ve Suruç ilçelerinde yapıldı.

Siverek ilçesinde trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalardaki trafik polisleri, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmanın önemi ve katkıları üzerine bilgilendirdi.

Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Kaymakam Aziz Gölbaşı ve İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Suruç

Suruç'ta "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında 11 Nisan Caddesi üzerinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz ve Suruç İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Fırat Temel'in kalımıyla sürücü ve vatandaşlar bilgilendirildi. Sürücülere uyması gereken kuralların bulunduğu broşür dağıtıldı.

Öte yandan, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Polis maskotunun da bulunduğu etkinlikte, öğrencilere trafik kurallarını öğretmek ve trafik kültürü oluşturmak amacıyla, başta emniyet kemeri, yaya geçitleri ve diğer trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Bozova

Bozova ilçesinde ise etkinlik kapsamında Kaymakam Akın Oruç, İlçe Emniyet Müdürü Recep Korkmaz, İlçe Jandarma komutanı Akif Kalebaşı ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy vatandaşlarımıza emniyet kemeri ile ilgili bilgilendirdi. Sürücülere uyması gereken kuralların bulunduğu broşür dağıtıldı.