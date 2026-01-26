Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa\'da Dolandırıcılık Operasyonu
26.01.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı, 1.8 milyon lira değerinde ziynet eşyası teslim alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, R.A. isimli vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan ziynet eşyasını teslim etti. Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 20 iş yeri ve ikamete ait toplam 30 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 kişi tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucu elde edilen fotoğraflar mağdura gösterildi ve M.E. isimli şüpheli teşhis edildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.E.'nin ifadesinde suçu H.B. isimli kişiyle birlikte işlediğini belirtti. bunun üzerine H.B. de ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:50:25. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.